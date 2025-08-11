3.72 BYN
Подросток получил травму на линии электропередачи, мужчину убило током при откачке воды
Подросток получил электротравму в Пуховичском районе. Сообщается, что молодой человек находился в компании друзей недалеко от станции Руденск. Парень решил впечатлить товарищей мастерством скалолазания. Он забрался на высоковольтный столб, не удержал равновесие и упал на провода, которые находились под напряжением.
Мария Никитина, официальный представитель УСК ПО Минской области:
"В настоящее время молодой человек находится в больнице. У него диагностированы ожоги 40 % тела. Его жизни ничего не угрожает. Пуховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые привели к травмированию подростка".
В Россонском районе мужчину убило током при откачке воды
В Россонском районе 56-летнего мужчину убило током во время откачки воды из ямы. Как сообщили в СК, он помогал племяннику ремонтировать водопровод. Разряд получил и родственник, он выжил.