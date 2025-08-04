Погоня со стрельбой - в Клецком районе задержан 17-летний бесправник

Погоня со стрельбой была в ночь на 4 августа в Клецком районе. Внимание экипажа ГАИ привлекла Audi, водитель которой проигнорировал сигнал инспекторов об остановке.



Во время преследования нарушитель выезжал на встречную, создавая реальную угрозу иным участникам. На неоднократные законные требования не обращал внимания. Для остановки автомобиля было принято решение применить табельное оружие.