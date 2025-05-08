Погоня в Гродно: 14-летний школьник устроил ночные покатушки вместе с другом

Погоня в Гродно: за рулем оказался 14-летний подросток. На улице Огинского сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю Citroen. Но тот проигнорировал и лишь ускорился. Началось преследование. Пытаясь скрыться от инспекторов, водитель столкнулся с двумя машинами.

Выяснилось, что за рулем находился школьник, в качестве пассажира был его одноклассник. Подростки договорились, что когда их родители уснут, один из них возьмет ключи от авто деда, и они устроят ночные покатушки. Но что-то, видимо, пошло не по плану…