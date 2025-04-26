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Полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро
В Бразилии был предотвращен теракт на концерте американской певицы Леди Гаги. Эта информация опубликована на официальном сайте полиции штата Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости.
Операция правоохранительных органов, получившая название "Фальшивый монстр", выявила, что злоумышленники вербовали людей, в том числе несовершеннолетних, для организации нападений с использованием самодельных взрывных устройств и коктейлей Молотова. Планы преступников были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ-сообщества.
Концерт Леди Гаги, который состоялся накануне на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, стал самым массовым ее выступлением, собрав более 2 млн зрителей.