Полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро

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В Бразилии был предотвращен теракт на концерте американской певицы Леди Гаги. Эта информация опубликована на официальном сайте полиции штата Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости.

Операция правоохранительных органов, получившая название "Фальшивый монстр", выявила, что злоумышленники вербовали людей, в том числе несовершеннолетних, для организации нападений с использованием самодельных взрывных устройств и коктейлей Молотова. Планы преступников были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ-сообщества.