Поиск
3.38 RUB
3.47 USD
3.61 EUR
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Экономика
Президент
Общество
Политика
Здоровье
Регионы
Происшествия
Культура
Технологии
Спорт
В мире
Телеграм новости
Кругозор
ЧП
Зона X
Главная страница
/
Новости
/
Происшествия
После атаки украинских беспилотников в двух районах Казани загорелись дома
3 часа назад
Казань
атака
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником
20.12.2024
08:18
Итоги визита Александра Лукашенко в Оман
19.12.2024
22:51
Александр Лукашенко провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
19.12.2024
22:28
Лукашенко об ОАЭ: Первые шаги Беларуси в TikTok начинались отсюда
19.12.2024
17:21
Политика
Все
Депутат рассказал, какая глобальная цель создания дипфейков оппонентами Беларуси
22 часа назад
МИД Беларуси сожалеет в связи с тем, что Польша выбрала путь эскалации ситуации в Европе
19.12.2024
19:20
Когда в ЦИК запланировали заседание по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси
18.12.2024
12:38
После переговоров Беларусь и Оман подписали документы о сотрудничестве
18.12.2024
08:49
Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря
18.12.2024
08:20
Общество
Все
Дмитрий Гора: Акция "Наши дети" призвана, чтобы мы, взрослые, смогли подарить кусочек чуда детям
Недавно
Второй день "Марафона единства" в Бресте. Расскажем, каким он будет
3 часа назад
На берегу живописного озера Нарочь в санатории "Сосны" открыли многофункциональный спальный корпус
14 часов назад
Роман Головченко посетил Республиканский протезно-ортопедический центр
14 часов назад
Экономика
Все
Генеральный консул Беларуси в Дубае рассказал о местных тонкостях ведения бизнеса
15 часов назад
Белорусские специалисты освоили работу с биомеханическими протезами
22 часа назад
У инвесторов растет интерес к строительству майнинговых ферм на территории Беларуси
20.12.2024
12:20
Возводить или нет вторую АЭС в Беларуси? В Минэнерго рассказали, когда могут принять решение
20.12.2024
12:00
Цены на пике. Рынок недвижимости в Беларуси побил десятилетний рекорд
19.12.2024
09:47
В мире
Все
Volkswagen объявил о массовых сокращениях - увольнения коснутся 35 тыс. сотрудников
Недавно
Федеральное правительство США приостанавливает работу. В чем причина?
2 часа назад
В Украине могут снизить мобилизационный возраст
3 часа назад
В результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Германии погибли 11 человек
15 часов назад
Регионы
Все
Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
Все
Хуситы обстреляли Израиль: есть жертвы
2 часа назад
"Владелец не устранил ранее выявленные нарушения". МЧС о пожаре в ТЦ в Витебске
2 часа назад
На рождественской ярмарке в Магдебурге автомобиль въехал в толпу. Что известно
2 часа назад
После атаки украинских беспилотников в двух районах Казани загорелись дома
3 часа назад
Кругозор
Все
Куда поехать на Новый год 2025: топ-5 стран для праздничных каникул
16.12.2024
15:00
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Весы будут решать бытовые вопросы, а Водолеи - наследственные
16.12.2024
08:00
Поздравления с Новым годом в стихах и прозе: красивые, короткие и оригинальные тексты
13.12.2024
14:04
Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
11.12.2024
12:03