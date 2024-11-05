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Пожар вспыхнул на складе Минского инструментального завода. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Инцидент в складском помещении на территории ЗАО "Минский инструментальный завод" в белорусской столице произошел утром 1 декабря. Спасателям сообщили о пожаре в 9 часов 2 минуты, после чего к месту происшествия были оперативно направлены подразделения МЧС. Как выяснилось, в арендованном складском помещении произошло загорание имущества на площади 20 кв. м, а именно горели аккумуляторы, пластиковые изделия и электрический погрузчик.

До прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули двое мужчин 1979 и 1983 года рождения. Они были госпитализированы, медики констатировали у них термические ожоги и отравление продуктами горения.