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Пожар вспыхнул на складе Минского инструментального завода
Пожар вспыхнул на складе Минского инструментального завода. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Инцидент в складском помещении на территории ЗАО "Минский инструментальный завод" в белорусской столице произошел утром 1 декабря. Спасателям сообщили о пожаре в 9 часов 2 минуты, после чего к месту происшествия были оперативно направлены подразделения МЧС. Как выяснилось, в арендованном складском помещении произошло загорание имущества на площади 20 кв. м, а именно горели аккумуляторы, пластиковые изделия и электрический погрузчик.
До прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули двое мужчин 1979 и 1983 года рождения. Они были госпитализированы, медики констатировали у них термические ожоги и отравление продуктами горения.
Пожар ликвидирован спасателями в 9 часов 21 минуту. Огонь повредил имущество на площади 30 кв. м, электрический погрузчик, закопчено складское помещение. Специалисты выясняют причину происшествия.
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