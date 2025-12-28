Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пожарный извещатель спас семью в Круглянском районе

В Круглянском районе удалось предотвратить трагедию. В агрогородке Ельковщина загорелся дом. В службу спасения о пожаре сообщили соседи.

В момент ЧП в здании находились 4 человека: пожилая хозяйка, ее дочь и два сына. Дочь услышала звук сработавшего автономного пожарного извещателя, разбудила всех членов семьи, и они выбежали на улицу. Сыновья вернулись в дом и сумели потушить огонь.

Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

