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Пожилая минчанка продала квартиру и перевела мошенникам около 50 тыс. долларов
В Минске пенсионерка поверила мошенникам и лишилась жилья.
Женщине позвонили неизвестные и, представившись милицией, сообщили, что ее квартира выставлена серыми риелторами на продажу. Чтобы сохранить жилье, нужно его продать самой и деньги перевести на указанный счет. Пожилая женщина так и сделала. Квартиру получилось продать быстро по заниженной цене. Сама женщина оказалась на улице.
Александр Ситников, начальник отдела Первомайского РУВД г. Минска:
"Потерпевшая выполнила все рекомендации и за несколько платежей перевела мошенникам около 50 тысяч долларов. Лишь когда новая владелица попросила ее покинуть квартиру, а звонивший перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферистов".
Правоохранители напоминают: в подобных случаях стоит прекратить разговор и сообщить в милицию.
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