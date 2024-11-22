Пожилая минчанка продала квартиру и перевела мошенникам около 50 тыс. долларов

Женщине позвонили неизвестные и, представившись милицией, сообщили, что ее квартира выставлена серыми риелторами на продажу. Чтобы сохранить жилье, нужно его продать самой и деньги перевести на указанный счет. Пожилая женщина так и сделала. Квартиру получилось продать быстро по заниженной цене. Сама женщина оказалась на улице.