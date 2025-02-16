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При обрушении нелегальной золотодобывающей шахты в Мали погибли 48 человек
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По меньшей мере 48 человек погибли в результате обвала на нелегальной золотодобывающей шахте на западе Мали в субботу, 15 февраля. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в местной полиции, пишет ТАСС.
Инцидент произошел на поверхности шахты, ранее эксплуатируемой китайской компанией. Среди погибших в основном женщины.
Агентство также отметило, что подобные происшествия с большим количеством жертв регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.