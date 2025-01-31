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При столкновении автомобилей в Калинковичском районе погибла 49-летняя пассажирка

Смертельное ДТП произошло в Калинковичском районе.

По предварительным данным, утром на автодороге М10 граница РФ - Гомель - Кобрин лоб в лоб столкнулись УАЗ под управлением 52-летнего водителя и Ford, за рулем которого находился 62-летний водитель.

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49-летняя женщина-пассажир автомобиля Ford погибла на месте происшествия, а водитель с травмами госпитализирован. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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