Смотреть онлайн
Программа ТВ
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

Продолжаются работы на месте прорыва трубопровода в Минске - откачивают воду из подвала жилого дома

Изображение

Сотрудники МЧС вместе с аварийными службами проводят работы на месте прорыва трубопровода горячего водоснабжения во Фрунзенском районе Минска. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется, подразделения МЧС обеспечивают откачку воды из подвала жилого дома по ул. Притыцкого, 43.

На месте происшествия работает оперативная группа для координации действий и обеспечения безопасности.

МинскЧПпроисшествия