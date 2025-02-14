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Проглотил магнит и стал задыхаться. В Гомеле экипаж ГАИ помог быстро доставить ребенка до больницы

В Гомеле сотрудники ГАИ сопроводили до больницы авто с ребенком, которому требовалась срочная медицинская помощь, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

В звонке в оперативно-дежурную службу ГАИ УВД водитель такси сообщил, что везет пассажиров в детскую областную больницу: маленький ребенок проглотил магнит и задыхается, нужна помощь в сопровождении.

Дежурный уточнил, где находится такси, и оперативно направил туда ближайший экипаж. Встретив автомобиль с ребенком, сотрудники Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией за считаные минуты довели машину до больницы.

Родители малыша искренне поблагодарили за помощь.

Фото БЕЛТА

инцидентГАИ