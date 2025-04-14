Пропагандировал нацизм в соцсетях и получал денежные переводы. В Минске задержали радикала

Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси задержали в Минске 35-летнего приверженца нацистской идеологии. Установлено, что он был создателем и администратором групп в различных соцсетях.

На этих страницах распространялась информация с целью популяризации, оправдания и героизации нацистского режима, отрицания его преступлений, а также содержалась пропаганда ультраправых идей, прославление коллаборационистов времен Великой Отечественной.

Кроме того задержанный создал и администрировал праворадикальные националистические каналы, в которых навязывал субъективную и радикальную интерпретацию событий XX века.

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Анатолий Лопатин, начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Все указанные ресурсы с общей аудиторией порядка 20 тыс. подписчиков были монетизированы. Выступал в роли стримера: во время прямых эфиров под видом добровольного пожертвования (донатов) получал денежные переводы от граждан СНГ и хранил деньги на электронном кошельке. Следователями возбуждено уголовное дело".