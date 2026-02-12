Пьяный подросток разбил стекло машины, пролез в салон, сел за руль и уснул

Разбив стекло машины, пролез в салон, сел за руль и… уснул. Следствие поделилось подробностями истории в Минске, как пьяный подросток чужой BMW громил. Минувшей осенью в милицию обратился хозяин иномарки, внезапно обнаруживший на своем водительском сидении незнакомого юношу. Автомобиль стоял на служебной парковке одного из столичных предприятий. Прежде чем разобраться, что произошло, владельцу машины пришлось разбудить незваного гостя. Но подросток (17-летний житель Минской области) ничего не мог вспомнить из-за количества выпитого накануне алкоголя. Восстановить хронологию событий помогли записи с камер.

"В ноябре прошлого года 17-летний фигурант приехал в столицу, чтобы навестить сестру. Когда оказалось, что девушка занята, он направился домой к приятелю, где употребил значительное количество спиртного. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подросток вышел на улицу и оказался у служебной парковки одного из минских предприятий. Повредив замок ограждения, он проник на территорию объекта. Там его внимание привлек кроссовер BMW. Попытка открыть автомобиль оказалась безуспешной, после чего юноша разбил стекло. Подросток нанес не менее 40 ударов руками и ногами по автомобилю, на протяжении нескольких часов бросал в него кирпичи, дорожные знаки предприятия, а также мешок с песчано-солевой смесью. Ущерб составил более 24 тыс. рублей, родители несовершеннолетнего возместили его в полном объеме".