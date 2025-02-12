Пытался скрыться. В Осиповичах со стрельбой задержали подозреваемого в преступлении

Накануне, 11 февраля, от сотрудников ГАИ Осиповичей на авто пытался скрыться подозреваемый в преступлении.

После выстрелов по колесам мужчину задержали. За рулем находился 56-летний минчанин, он доставлен в ИВС. Составлены административные протоколы. Следователями будет дана правовая оценка его действиям. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.