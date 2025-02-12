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Пытался скрыться. В Осиповичах со стрельбой задержали подозреваемого в преступлении
Накануне, 11 февраля, от сотрудников ГАИ Осиповичей на авто пытался скрыться подозреваемый в преступлении.
Нарушитель создавал реальную угрозу иным участникам дорожного движения. Для остановки автомобиля милиционеры приняли решение использовать табельное оружие.
После выстрелов по колесам мужчину задержали. За рулем находился 56-летний минчанин, он доставлен в ИВС. Составлены административные протоколы. Следователями будет дана правовая оценка его действиям. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.