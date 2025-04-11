Работали без разрешения, оказывая медуслуги. В Могилеве прикрыли сеть салонов красоты

В Могилеве прикрыли целую сеть салонов красоты. Там работали без разрешения, оказывая медуслуги. Такую деятельность не оставили без внимания сотрудники БЭП.

"За несколько месяцев деятельности объектов доход превысил 100 тысяч рублей. Прибыль фигурант вкладывал в дальнейшее развитие бизнеса и тратил на личные нужды. Следователями возбуждено уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии".