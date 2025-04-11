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Работали без разрешения, оказывая медуслуги. В Могилеве прикрыли сеть салонов красоты
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В Могилеве прикрыли целую сеть салонов красоты. Там работали без разрешения, оказывая медуслуги. Такую деятельность не оставили без внимания сотрудники БЭП.
33-летний житель столицы организовал нелегальный бизнес - закупил оборудование для косметологических услуг. Работали центры без разрешения.
Андрей Гузов, заместитель начальника УБЭП УВД Могилевской области:
"За несколько месяцев деятельности объектов доход превысил 100 тысяч рублей. Прибыль фигурант вкладывал в дальнейшее развитие бизнеса и тратил на личные нужды. Следователями возбуждено уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии".