Работник забрал деньги нанимательницы и проиграл их в онлайн-казино

В Могилеве местная жительница обратилась к правоохранителям и сообщила, что лишилась около 1 тыс. рублей.

Как выяснили оперативники, обманул даму 22-летний житель областного центра. Он помогал пострадавшей делать в квартире ремонт, после хозяйка в качестве благодарности угостила парня горячительными напитками. Тем временем женщина оставила на комоде кошелек с картой и телефон, который не был заблокирован.

Владислав Бурдуков, начальник ОПК Ленинского РУВД Могилева: