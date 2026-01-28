Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Работник забрал деньги нанимательницы и проиграл их в онлайн-казино

В Могилеве местная жительница обратилась к правоохранителям и сообщила, что лишилась около 1 тыс. рублей.

Как выяснили оперативники, обманул даму 22-летний житель областного центра. Он помогал пострадавшей делать в квартире ремонт, после хозяйка в качестве благодарности угостила парня горячительными напитками. Тем временем женщина оставила на комоде кошелек с картой и телефон, который не был заблокирован.

Владислав Бурдуков, начальник ОПК Ленинского РУВД Могилева:

"В момент, когда женщина вышла, он привязал карту к своему мобильному приложению, скопировав пришедший на ее телефон код доступа. После этого он систематически делал денежные переводы с карты потерпевшей на свою и тратил их на ставки в онлайн-казино".

Разделы:

Происшествия

Теги:

Зона Х