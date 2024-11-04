Минск

Ребенок пострадал под колесами авто в белорусской столице. По информации ГАИ, утром 17 ноября 46-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал по улице Тепличной. Шофер не пропустил 12-летнего велосипедиста и сбил его. Школьник переезжал дорогу по пешеходному переходу. Ребенка отвезли в больницу для обследования.

Еще один велосипедист пострадал под колесами авто в Минске. На этот раз водитель BMW сбил мужчину. Утром 18 ноября автовладелец при повороте на улицу Котовского сбил 53-летнего велосипедиста. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

Гомель

Нетрезвый пешеход пострадал в ДТП в Гомеле. Инцидент произошел в субботу, 16 ноября. Сообщается, что водитель Renault не заметил мужчину на переходе и сбил его.

Жлобин

16 ноября в Жлобине, водитель автомобиля Ford не успел отреагировать на человека, внезапно появившегося перед его машиной. Девушка перебегала дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. В результате аварии горожанка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Гомель

В Гомеле водитель автомобиля Volkswagen влетел в Suzuki - тот остановился, чтобы пропустить пешехода. В результате ДТП пострадала 72-летняя женщина - пассажир немецкого авто. Она с травмами госпитализирована.

Молодечненский район

Не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и попал в аварию водитель Hyundai. По данным ГАИ, житель Молодечно на закруглении дороги не справился с авто, в результате чего произошло лобовое столкновение с LADA Granta. В результате происшествия 62-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье в российском авто, госпитализирована.

Узденский район

В Узденском районе водитель Audi не уступил дорогу, что привело к ДТП. Все произошло на трассе Р-23 Минск - Микашевичи. Пенсионер на Audi перед началом движения не пропустил попутный Kia. В аварии пострадал сам виновник. Он в больнице.

Смолевичи

В Смолевичах женщина-водитель во время обгона столкнулась с мотоциклистом. В ГАИ уточнили, что автоледи покинула место аварии, но потом была установлена. Сообщается, что водитель Audi не предоставила преимущество водителю электромотоцикла. Тот ехал впереди и хотел повернуть налево. Байкер получил легкие травмы. Госпитализация не понадобилась.

Рогачев