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Россиянин заключил с мошенниками договор на покупку и доставку Кia - автомобиль так и не получил
В Брестскую таможню поступают запросы от людей, которые заказали машины за границей, но не дождались их.
В одном из последних случаев житель России заключил с мошенниками договор на покупку и доставку Кia. Он уплатил таможенные платежи и утильсбор по непонятному QR-коду. Клиенту посредник направил фальшивые документы - в дополнение к печати несуществующей Брестской центральной таможни, которая ранее уже неоднократно фигурировала в сводках, сейчас появился и некий "Брестский таможенный пост".
Мужчина автомобиль так и не получил. Мошенники ссылались на задержку таможенного контроля и необходимость уплаты дополнительных пошлин белорусской таможне. Вот здесь человек и решил обратиться в Брестскую таможню, чтобы выяснить обстоятельства. После этого все и раскрылось.