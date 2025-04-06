Россиянин заключил с мошенниками договор на покупку и доставку Кia - автомобиль так и не получил

В Брестскую таможню поступают запросы от людей, которые заказали машины за границей, но не дождались их.

В одном из последних случаев житель России заключил с мошенниками договор на покупку и доставку Кia. Он уплатил таможенные платежи и утильсбор по непонятному QR-коду. Клиенту посредник направил фальшивые документы - в дополнение к печати несуществующей Брестской центральной таможни, которая ранее уже неоднократно фигурировала в сводках, сейчас появился и некий "Брестский таможенный пост".