Россиянка ввезла из Дубая в Минск люксовые вещи почти на 500 тыс. рублей

Ювелирные украшения и одежду известных мировых брендов без малого на полмиллиона рублей везла с собой из Дубая на самолете в Беларусь жительница России. Белорусские таможенники такое богатство наверняка оценили с точки зрения красоты, но никак не закона.

Чем руководствовалась дама, сложно сказать. Но для прохождения таможенного контроля в Национальном аэропорту Минск иностранка выбрала зеленый коридор, тем самым обозначив, что у нее нет товаров для декларирования.

"Таможенники усомнились в достоверности этой информации и досмотрели багаж гражданки. Гражданка пояснила, что незадекларированные ею вещи в крупном объеме - это подарки, - рассказала Елена Черепович, главный инспектор Минской региональной таможни. - За недекларирование товаров в крупном размере в отношении нее Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь".