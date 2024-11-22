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С начала зимы на водоемах Беларуси утонули 6 человек

Шесть человек утонули на водоемах Беларуси с наступлением зимы, два из них - в 2025 году. Такую статистику приводят спасатели.

Не везде вода на реках и озерах покрыта льдом, а там, где он есть, покров тонкий, поэтому выходить смертельно опасно. Несмотря на это, зимняя рыбалка становится все более популярной. Желание сменить обстановку может привести к трагедии.

В МЧС и ОСВОД напоминают, что безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7 см.

Олег Степук, начальник центра водолазно-спасательной службы РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Происшествия происходят даже на локальных водоемах, где-то технических, на небольших лужах. Здесь все зависит непосредственно от рыбаков. Люди зачастую ведут себя иррационально, выходят на тонкий лед".

Как обезопасить себя на воде зимой и какие новинки есть в арсенале МЧС - смотрите 12 января вечером в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

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