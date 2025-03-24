Сломал руку милиционеру, а сам прыгнул в реку. В Гродно задержан находящийся в розыске мужчина

В Гродно сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки документов молодого человека, который вызвал подозрение своим поведением. Оказалось, имя и фамилия были тоже не его. Когда мужчине предложили последовать в отдел для проверки, тот напал на стражей порядка. Сломал руку милиционеру, а сам прыгнул в реку. Но в итоге был задержан. Оказалось, мужчина уже находился в розыске за нападение на милиционеров.