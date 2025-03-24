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Сломал руку милиционеру, а сам прыгнул в реку. В Гродно задержан находящийся в розыске мужчина
Подозреваемый, желая уйти от ответственности, напал на милиционеров.
В Гродно сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки документов молодого человека, который вызвал подозрение своим поведением. Оказалось, имя и фамилия были тоже не его. Когда мужчине предложили последовать в отдел для проверки, тот напал на стражей порядка. Сломал руку милиционеру, а сам прыгнул в реку. Но в итоге был задержан. Оказалось, мужчина уже находился в розыске за нападение на милиционеров.
Иван Новиков, замначальника ГУСБ МВД Беларуси:
"33-летний мужчина уже находился в розыске. В августе 2020 года он распылил в лицо правоохранителям газовый баллончик. Тогда обвиняемый покинул страну, а спустя некоторое время нелегально вернулся в Беларусь, где скрывался от уголовного преследования. Пострадавший милиционер госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Действиям злоумышленника дается правовая оценка".
В МВД напоминают: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск при исполнении служебных обязанностей находятся под защитой государства. Насильственные действия в их отношении влекут уголовную ответственность.