Сотрудники мясокомбината в Барановичах похитили почти 1,5 т говядины и попали под следствие

Куски говядины выносили в мешках под видом отходов и сразу после смены отдавали скупщику. Так продолжалось год, пока не пришла милиция.

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями вскрыли схему хищения мяса на перерабатывающем предприятии в Барановичах. По данным милиции, под подозрением 8 человек: начальник убойного цеха, убойщики, обработчики туш и грузчики.

Руслан Бенедисюк, начальник отдела УБЭП УВД Брестской области: