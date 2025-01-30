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Сотрудники мясокомбината в Барановичах похитили почти 1,5 т говядины и попали под следствие
Куски говядины выносили в мешках под видом отходов и сразу после смены отдавали скупщику. Так продолжалось год, пока не пришла милиция.
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями вскрыли схему хищения мяса на перерабатывающем предприятии в Барановичах. По данным милиции, под подозрением 8 человек: начальник убойного цеха, убойщики, обработчики туш и грузчики.
Руслан Бенедисюк, начальник отдела УБЭП УВД Брестской области:
"За указанный период похищено порядка 1,5 тонны мяса на сумму свыше 5 тысяч рублей. Прокурором в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы".