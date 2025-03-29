Сотрудница ломбарда оформляла ложные микрозаймы, а в документы вносила сведения людей из базы данных

Ловкие манипуляции с документами привели 24-летнюю могилевчанку в милицию. По сведениям стражей порядка, девушка работала товароведом одного из ломбардов областного центра, оформляла ложные микрозаймы, в документы вносила данные о клиентах, хранящиеся в базе. Правда, сами люди ничего об этом не знали.