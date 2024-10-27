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Столкновение грузовика с автобусной остановкой в Израиле: что с водителем и сколько пострадавших
В Израиле десятки человек пострадали после того, как грузовик протаранил автобусную остановку недалеко от военной базы Глилот. Там располагается штаб-квартира "Моссада", а также несколько подразделений разведки Армии обороны Израиля.
По информации СМИ, водитель направил машину на остановку в тот момент, когда к ней подъехал автобус. Пострадали не менее 35 человек, тяжелые травмы получили шестеро. Многие оказались зажаты под грузовиком.
Водителя нейтрализовали на месте. Сообщается, что он был арабом и гражданином Израиля.
Полиция предполагает, что это мог быть теракт.
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