Студент из Минска стал фигурантом уголовного дела за преступление, которое совершил еще школьником

Что примечательно, в серую схему парень попал еще будучи школьником. Он нашел легкую подработку: согласился за 30 рублей помочь приятелю. Тот в свою очередь скупал чужие банковские счета под предлогом вывода криптовалюты.

"Через приложение банка он оформил заявку на открытие счета, а затем продиктовал свои данные и код из СМС-сообщения. Обещанное вознаграждение молодой человек так и не получил, однако не придал этому значения и вскоре забыл о необычной подработке. Вместе с тем через банковский счет, оформленный на его имя, было совершено несколько преступных транзакций, связанных с выводом денег, похищенных телефонными мошенниками. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот средств платежа".