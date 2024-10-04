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ЧПЗона X

Судно с людьми опрокинулось на озере Киву в Конго - погибло не менее 120 человек

На востоке Демократической Республики Конго произошло ЧП. На озере Киву опрокинулось судно с людьми.

По последним данным, в результате страшной трагедии погибли 126 человек. 45 удалось спасти.

По сообщениям местных СМИ, всего на борту судна находилось 278 человек. В основном это торговцы, которые перевозили продовольственные товары.

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