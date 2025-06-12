Таможенники раскрыли нелегальную схему ввоза 30 автобусов на территорию ЕАЭС

Аферу с транспортом раскрыли таможенные службы Беларуси и России.

Схема лжетранзита: на территорию Евразийского экономического союза ввезли 30 автобусов, но их не растаможили.

Следовавший через белорусско-литовскую границу транспорт, по документам, должен был доехать до Казахстана. А по факту автобусы пригонялись в Россию и вовлекались в коммерческую деятельность. 4 автобуса находились в Курске, им перевесили номера, сменив на российский регион, и частично демонтировали опознавательные знаки. После чего стали осуществлять пассажирские перевозки.

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой ГТК Беларуси: