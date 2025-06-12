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Таможенники раскрыли нелегальную схему ввоза 30 автобусов на территорию ЕАЭС
Аферу с транспортом раскрыли таможенные службы Беларуси и России.
Схема лжетранзита: на территорию Евразийского экономического союза ввезли 30 автобусов, но их не растаможили.
Следовавший через белорусско-литовскую границу транспорт, по документам, должен был доехать до Казахстана. А по факту автобусы пригонялись в Россию и вовлекались в коммерческую деятельность. 4 автобуса находились в Курске, им перевесили номера, сменив на российский регион, и частично демонтировали опознавательные знаки. После чего стали осуществлять пассажирские перевозки.
Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой ГТК Беларуси:
"Транзит и доставка завершались на территории Казахстана фиктивно. В настоящее время белорусской таможенной службой возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 231 УК. Один из фигурантов уголовного дела - гражданин Беларуси - дал признательные показания и указал на конкретных пособников, которые находятся в России и Казахстане".