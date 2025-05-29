Толпа ворвалась на склад продовольствия ООН в Газе - есть погибшие и раненые

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Толпа людей ворвалась на склад Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в секторе Газа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

В результате инцидента по меньшей мере два человека погибли. Также есть раненые, но их точное число пока не называется.

Как отмечает Euronews, сотни людей пытались попасть на склад, поскольку 11-недельная осада и продолжающаяся блокада гуманитарной помощи со стороны Израиля поставили Газу на грань голода.

На облетевших мировые СМИ кадрах видно, как люди выбирались из здания, неся большие мешки с мукой каждый весом около 25 км. Как сообщили Euronews местные жители, килограмм муки в Газе продается по цене 70 долларов, а целый мешок муки стоит около 500 долларов.

Инцидент на складе ВПП произошел на следующий день после того, как израильские силы, пытаясь восстановить контроль, открыли огонь по тысячам палестинцев, когда они заполонили центр распределения гуманитарной помощи. В результате погиб по меньшей мере один человек и около 48 получили ранения.

"Гуманитарные потребности вышли из-под контроля после 80 дней полной блокады всей продовольственной и другой помощи в Газе", - говорится в сообщении отделения ВПП на Ближнем Востоке и в Северной Африке в соцсети X.