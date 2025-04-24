У пляжа в Таиланде в море рухнул полицейский самолет - погибли 5 человек

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Самолет малой авиации из авиаотряда национальной полиции Таиланда упал в море перед пляжем в курортном городке Ча-Ам, который находится в 160 км от Бангкока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS.

Отмечается, что авиакатастрофа случилась в пятницу в 8:15 (4:00 по минскому времени). По информации спасателей, пять человек погибли, один - получил травмы и выжил.