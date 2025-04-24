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У пляжа в Таиланде в море рухнул полицейский самолет - погибли 5 человек
Самолет малой авиации из авиаотряда национальной полиции Таиланда упал в море перед пляжем в курортном городке Ча-Ам, который находится в 160 км от Бангкока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS.
Отмечается, что авиакатастрофа случилась в пятницу в 8:15 (4:00 по минскому времени). По информации спасателей, пять человек погибли, один - получил травмы и выжил.
Телеканал уточняет, что полиция использовала самолет для перевозки персонала в оперативных целях, грузов и сброса парашютистов, в том числе курсантов парашютной школы полиции. В день трагедии самолет выполнял полет, планом которого предполагался сброс парашютистов.