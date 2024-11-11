3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Упал с десятого этажа. На строительном объекте "Минск-Мир" погиб рабочий
На строительном объекте "Минск-Мир" погиб рабочий.
По информации СК, 9 января 41-летний монтажник выгружал окна с крана на десятом этаже здания. В какой-то момент строитель потерял равновесие и упал вниз.
Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ЧП.
Установлено, что монтажник не использовал защитную экипировку.
Президент
Все
Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений
Александр Лукашенко призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам
Лукашенко поставил задачу Минздраву: принять дополнительные меры для профилактики эпидемий
Лукашенко отметил, что переработке мусора в 2025 году будет уделено особое внимание
Политика
Все
Общество
Все
Игроки хоккейной команды Президента провели мастер-класс для ребят Городейской школы-интерната
Въезда в ЕС ожидают почти 2 200 легковушек. В таможне напомнили об электронной очереди
В Беларуси растет спрос на электроэнергию. Депутат рассказала, с чем это связано
Кто в день выборов сможет проголосовать на дому, рассказали в ЦИК
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все