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ЧПЗона X

Упал с десятого этажа. На строительном объекте "Минск-Мир" погиб рабочий

На строительном объекте "Минск-Мир" погиб рабочий.

По информации СК, 9 января 41-летний монтажник выгружал окна с крана на десятом этаже здания. В какой-то момент строитель потерял равновесие и упал вниз.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ЧП.

Установлено, что монтажник не использовал защитную экипировку.

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