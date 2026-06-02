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В аэропорту Минска задержали бангладешца с визой, распечатанной на принтере
Виза, распечатанная на обычном принтере, другое имя в паспорте... На что рассчитывали нарушители, предъявляя белорусским пограничникам фальшивые документы, сказать сложно. За неделю задержаны два иностранца.
Первый случай произошел 25 мая при оформлении рейса Дубай - Ташкент - Минск. Мужчина предъявил паспорт гражданина Народной Республики Бангладеш с белорусской визой, действительность которой вызвала сомнения у пограничников. Специальная проверка показала, что все защитные элементы имитированы под подлинный образец при помощи обычного принтера.
Второй нарушитель попался 29 мая при оформлении рейса Стамбул - Минск. Паспорт гражданина Демократической Республики Конго содержал иные установочные данные.
Оба иностранца помещены в ИВС, начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Им грозит штраф до 4 тыс. рублей, а также уголовная ответственность за использование поддельных документов.