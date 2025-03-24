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В агрогородке Кадино женщина спасла зайчонка из горящей травы
Жительница Могилевского района спасла зайчонка из горящей травы, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Женщина, проживающая в агрогородке Кадино, находилась дома, когда почувствовала запах дыма - к дому подступала горящая трава. Она вызвала спасателей, которые в считанные минуты ликвидировали возгорание.
Пока жительница агрогородка ждала спасателей, в горящей траве она услышала жалобный писк - в огненной ловушке оказался маленький зайчонок. Огонь успел повредить шерсть малыша. Женщина решила оставить зайчонка в своем доме до его полного выздоровления.
Спасатели еще раз напоминают о том, что палы сухой растительности могут причинить вред не только людям, домам и постройкам, но и несут серьезную угрозу для окружающей среды, животных и птиц.