В агрогородке Кадино женщина спасла зайчонка из горящей травы

Фото Могилевского областного УМЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01679d73-ca7d-458f-bfe8-5c3867d02b6c/conversions/94e16d36-e338-49a5-8ffd-a5c3cfddc3a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01679d73-ca7d-458f-bfe8-5c3867d02b6c/conversions/94e16d36-e338-49a5-8ffd-a5c3cfddc3a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01679d73-ca7d-458f-bfe8-5c3867d02b6c/conversions/94e16d36-e338-49a5-8ffd-a5c3cfddc3a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01679d73-ca7d-458f-bfe8-5c3867d02b6c/conversions/94e16d36-e338-49a5-8ffd-a5c3cfddc3a1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Могилевского областного УМЧС

Жительница Могилевского района спасла зайчонка из горящей травы, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Женщина, проживающая в агрогородке Кадино, находилась дома, когда почувствовала запах дыма - к дому подступала горящая трава. Она вызвала спасателей, которые в считанные минуты ликвидировали возгорание.

Пока жительница агрогородка ждала спасателей, в горящей траве она услышала жалобный писк - в огненной ловушке оказался маленький зайчонок. Огонь успел повредить шерсть малыша. Женщина решила оставить зайчонка в своем доме до его полного выздоровления.