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В акватории озера Байкал произошло землетрясение в 5,6 балла

В акватории озера Байкал произошло землетрясение в 5,6 балла

Землетрясение с эпицентром в акватории озера Байкал зарегистрировано в Иркутской области. Интенсивность толчков в эпицентре достигла 5,6 балла. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области, пишет ТАСС.

"По информации Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, сегодня в 06:54 (01:54 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр на акватории озера Байкал, 36 км от поселка Большое Голоустное, Иркутский округ. Интенсивность в эпицентре 5,6 балла", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в Иркутске ощутимость была в 3 балла. "Разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме", - пояснили в МЧС.

землетрясение