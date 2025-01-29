В акватории озера Байкал произошло землетрясение в 5,6 балла

Землетрясение с эпицентром в акватории озера Байкал зарегистрировано в Иркутской области. Интенсивность толчков в эпицентре достигла 5,6 балла. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области, пишет ТАСС.

"По информации Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, сегодня в 06:54 (01:54 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр на акватории озера Байкал, 36 км от поселка Большое Голоустное, Иркутский округ. Интенсивность в эпицентре 5,6 балла", - говорится в сообщении.