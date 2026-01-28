В американском штате Калифорния бандиты ограбили ювелирный магазин на 750 тыс. долларов

В американском штате Калифорния бандиты обнесли ювелирный магазин на 750 тыс. долларов. Сначала парадную дверь протаранил автомобиль Nissan. Шесть человек в лыжных масках с ломами и молотками разгромили витрины, набили рюкзаки драгоценностями, а после скрылись на двух авто марки Dodge.

Легковушки эффектно разъехались в разные стороны и, казалось бы, дело в шляпе, но не тут-то было.... Неопытность шоферов или спешка (сказать трудно) привели к авариям обеих машин всего в нескольких кварталах от места преступления. Сбежать удалось одному, остальные задержаны.