В Беларуси в 2024 году осуждены почти 600 несовершеннолетних

Почти 600 несовершеннолетних осуждены в Беларуси в 2024 году, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

По данным судебной статистики, в 2024 году за совершение различных преступлений осуждены 593 несовершеннолетних, что на 14,3 % меньше, чем в 2023 году, в котором осуждены 692 несовершеннолетних.

Больше всего несовершеннолетних осуждено за преступления против собственности - 235 и за преступления против общественного порядка и общественной нравственности - 179.

За совершение преступлений против мира, безопасности человечества осуждены три человека, против жизни и здоровья - 18, против половой неприкосновенности или половой свободы - 27.

За преступления против порядка осуществления экономической деятельности осуждены 27 несовершеннолетних, против общественной безопасности и здоровья населения - 89.

За совершение преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления осуждены 15 несовершеннолетних.