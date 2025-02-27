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В Беларуси в 2024 году осуждены почти 600 несовершеннолетних
Почти 600 несовершеннолетних осуждены в Беларуси в 2024 году, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.
По данным судебной статистики, в 2024 году за совершение различных преступлений осуждены 593 несовершеннолетних, что на 14,3 % меньше, чем в 2023 году, в котором осуждены 692 несовершеннолетних.
Больше всего несовершеннолетних осуждено за преступления против собственности - 235 и за преступления против общественного порядка и общественной нравственности - 179.
За совершение преступлений против мира, безопасности человечества осуждены три человека, против жизни и здоровья - 18, против половой неприкосновенности или половой свободы - 27.
За преступления против порядка осуществления экономической деятельности осуждены 27 несовершеннолетних, против общественной безопасности и здоровья населения - 89.
За совершение преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления осуждены 15 несовершеннолетних.
Из 593 осужденных несовершеннолетних 152 получили наказание в виде лишения свободы на определенный срок (25,6 %). Отсрочка исполнения наказания применена к 78 (13,2 %); условное неприменение наказания - к 15 несовершеннолетним (2,5 %); к 134 - принудительные меры воспитательного характера (22,6 %). Три несовершеннолетних (0,5 %) освобождены по приговору от отбывания наказания. К 211 подросткам (35,6 %) применены иные меры наказания.