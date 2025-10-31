В Березино пьяный мужчина похитил из церкви мощи святого Спиридона

Фото УВД Минского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b43c23bf-5727-4270-972e-7f9346b49e13/conversions/15e4957b-c410-4dad-b541-e943664c25d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b43c23bf-5727-4270-972e-7f9346b49e13/conversions/15e4957b-c410-4dad-b541-e943664c25d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b43c23bf-5727-4270-972e-7f9346b49e13/conversions/15e4957b-c410-4dad-b541-e943664c25d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b43c23bf-5727-4270-972e-7f9346b49e13/conversions/15e4957b-c410-4dad-b541-e943664c25d8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото УВД Минского облисполкома

В Березино нетрезвый мужчина похитил из церкви мощи святого Спиридона. О пропаже правоохранителям сообщила казначей храма Николая Чудотворца. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотели поправить свое материальное положение кощунственным способом. Они решили похитить из храма святыню, почитаемую множеством христиан во всем мире, - ковчег с частицей мощей святого Спиридона Тримифунтского.

Правоохранители установили, что один из мужчин попросил у сотрудницы церкви деньги, но получил отказ. Тогда он совершил хищение святыни. Он планировал продать ее, а на вырученные средства приобрести очередную порцию спиртного.