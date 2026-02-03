В Борисове благодаря чат-боту МВД спасли парня, который хотел выпрыгнуть из окна

В Борисове спасли парня благодаря чат-боту МВД. Все началось с того, что неравнодушный человек сообщил, что парень в социальной сети ведет онлайн-трансляцию и хочет покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Мужчина по мелькнувшему виду из окна предположил, что, скорее всего, парень ведет трансляцию из местного общежития.