В Борисове благодаря чат-боту МВД спасли парня, который хотел выпрыгнуть из окна

В Борисове спасли парня благодаря чат-боту МВД. Все началось с того, что неравнодушный человек сообщил, что парень в социальной сети ведет онлайн-трансляцию и хочет покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Мужчина по мелькнувшему виду из окна предположил, что, скорее всего, парень ведет трансляцию из местного общежития.

Сотрудники службы милиции оперативно передали информацию в местное УВД. Было установлено, где проживает парень. Поговорив с ним, вызвали медработников. 18-летний Борисовчанин был помещен в учреждение здравоохранения, сообщил начальник УОДС УВД Минской области Дмитрий Сенюк.

