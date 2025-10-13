3.69 BYN
В Борисовском районе пьяный мужчина поджег венки на могиле
Автор:Редакция news.by
История, поражающая цинизмом, произошла в Борисовском районе. Пьяный мужчина поджег могилу.
Как выяснилось, поджигатель недавно освободился из колонии и запил. После очередной пьянки не придумал ничего лучше для развлечения, как поджечь венки на могиле.
Смотритель заметила происходящее и сообщила об этом в милиции. Сыщики без труда вышли на 48-летнего местного жителя. Каким образом он оказался на кладбище и зачем зажигалкой начал поджигать ритуальные венки, задержанный пояснить не смог.