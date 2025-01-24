В Бресте пьяный 16-летний бесправник, пытаясь скрыться от ГАИ, повредил 14 автомобилей

В Бресте пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и повредил 14 автомобилей.

Все произошло около 3 часов ночи 9 февраля, когда сотрудники дорожной милиции на набережной Ф. Скорины подали водителю авто Chrysler сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал. Началось преследование. Не обращая внимания на погоню, нарушитель пытался скрыться. По пути он повредил 14 машин.

Во дворе по улице Кирова после очередного ДТП автомобиль нарушителя не смог продолжить движение, сам водитель попытался убежать, но был задержан.

Автомобилем управлял 16-летний пьяный бесправник. Медицинское освидетельствование показало почти 1,5 промилле. В результате ДТП парень не пострадал.