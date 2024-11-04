В Дрибинском районе милиционер обезвредил мужчину, напавшего на почте на людей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 21 ноября в агрогородке Рясно. Около 11:00 в Дрибинский РОВД поступило сообщение, что 39-летний местный житель устроил погром в почтовом отделении и избил несколько посетительниц. Милиционеры незамедлительно выбыли на место происшествия.

В это же время неподалеку от отделения связи после дежурства в свой выходной день находился помощник оперативного дежурного ОДС Дрибинского РОВД Александр Коваленко. Услышав крики, правоохранитель сразу же бросился на помощь. Он выбил из рук злоумышленника прут, которым тот избивал женщину, обезвредил мужчину и удерживал его до прибытия коллег.