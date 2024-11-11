В Дрогичинском районе пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ сначала на мопеде, затем бегом

В Сети появилось видео погони за пьяным бесправником в Дрогичинском районе. Инцидент случился 21 декабря.



Вечером в поле зрения дорожной милиции попал мужчина, который ехал на мопеде без шлема. Требование об остановке он проигнорировал, началось преследование. В итоге транспорт удалось остановить, водителя задержали.



32-летний местный житель был пьян, проверка показала 1,4 промилле алкоголя. На фигуранта составили 8 административных протоколов.



В ИВС он проведет 20 суток, также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.