В ДТП под Смолевичами погибла 17-летняя девушка

По предварительной информации, днем 30 декабря на 7-м км трассы Р53 Слобода - Новосады водитель автомобиля Jaguar неправильно выбрал скоростной режим, что привело к заносу транспортного средства и столкновению с Volkswagen. После удара пассажир и водитель второго автомобиля вышли на проезжую часть, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших, однако оказались под колесами фуры, водитель которой не успел вовремя остановить большегруз. От полученных травм 17-летняя пассажирка Volkswagen погибла.