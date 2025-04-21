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В ДТП в Минске пострадали четверо несовершеннолетних. Бесправник не справился с управлением
В Минске бесправник не справился с управлением, в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня ночью в милицию позвонили неравнодушные граждане и сообщили об автомобиле, который движется с нарушениями правил дорожного движения. По данной информации незамедлительно выбыли сотрудники ДПС. На проспекте Пушкина инспекторы подали водителю автомобиля Volvo сигнал об остановке, однако он проигнорировал сигнал и продолжил движение, неоднократно нарушая при этом требования ПДД. Вблизи пересечения улицы Аэродромной с проспектом Мира водитель не справился с управлением, в результате автомобиль выехал за пределы проезжей части. Автомобилист попытался убежать, однако был задержан сотрудниками ГАИ", - рассказали в Госавтоинспекции.
Установлено, что за рулем Volvo находился неработающий 18-летний минчанин, неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности. Помимо него в автомобиле находились четыре несовершеннолетних пассажира, которые в результате ДТП получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля Volvo никогда не получал водительского удостоверения, а также то, что в течение года он третий раз управлял транспортным средством, не имея такого права.
Проводится проверка, действиям задержанного будет дана правовая оценка.
Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления либо находящимся в состоянии опьянения, категорически запрещено действующим законодательством. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность, которая в случае повторного или неоднократного их совершения может перейти в уголовную.