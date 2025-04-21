В ДТП в Минске пострадали четверо несовершеннолетних. Бесправник не справился с управлением

Скриншот видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e1d4c2c-0f32-4f7a-8899-9dde9bf360ca/conversions/12200215-68b6-4c65-aaa4-cf2d087f4e01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e1d4c2c-0f32-4f7a-8899-9dde9bf360ca/conversions/12200215-68b6-4c65-aaa4-cf2d087f4e01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e1d4c2c-0f32-4f7a-8899-9dde9bf360ca/conversions/12200215-68b6-4c65-aaa4-cf2d087f4e01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e1d4c2c-0f32-4f7a-8899-9dde9bf360ca/conversions/12200215-68b6-4c65-aaa4-cf2d087f4e01-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске бесправник не справился с управлением, в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня ночью в милицию позвонили неравнодушные граждане и сообщили об автомобиле, который движется с нарушениями правил дорожного движения. По данной информации незамедлительно выбыли сотрудники ДПС. На проспекте Пушкина инспекторы подали водителю автомобиля Volvo сигнал об остановке, однако он проигнорировал сигнал и продолжил движение, неоднократно нарушая при этом требования ПДД. Вблизи пересечения улицы Аэродромной с проспектом Мира водитель не справился с управлением, в результате автомобиль выехал за пределы проезжей части. Автомобилист попытался убежать, однако был задержан сотрудниками ГАИ", - рассказали в Госавтоинспекции.

Установлено, что за рулем Volvo находился неработающий 18-летний минчанин, неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности. Помимо него в автомобиле находились четыре несовершеннолетних пассажира, которые в результате ДТП получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля Volvo никогда не получал водительского удостоверения, а также то, что в течение года он третий раз управлял транспортным средством, не имея такого права.

Проводится проверка, действиям задержанного будет дана правовая оценка.