В Фаниполе нетрезвый мужчина угрожал травматическим пистолетом посетителям магазина на АЗС. Он задержан.

Утром 6 октября недалеко от деревни Вязань Дзержинского района в магазин при АЗС зашел нетрезвый мужчина. Направив в сторону других посетителей предмет, похожий на пистолет, он стал выкрикивать угрозы расправы.