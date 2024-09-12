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В Фаниполе нетрезвый мужчина угрожал травматическим пистолетом посетителям магазина на АЗС

В Фаниполе нетрезвый мужчина угрожал травматическим пистолетом посетителям магазина на АЗС. Он задержан.

Утром 6 октября недалеко от деревни Вязань Дзержинского района в магазин при АЗС зашел нетрезвый мужчина. Направив в сторону других посетителей предмет, похожий на пистолет, он стал выкрикивать угрозы расправы.

Работники станции нажали кнопку тревожной сигнализации. Буквально через 2 минуты туда прибыл наряд местного отдела охраны.

Злоумышленник пытался скрыться, но его задержали. Медосвидетельствование 47-летнего жителя Фаниполя показало больше 3 промилле алкоголя. Пистолет оказался травматическим.

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