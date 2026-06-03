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В Ганцевичах на деревообработке погиб рабочий: доска из циркулярного станка ударила его в грудь
Автор:Редакция news.by
В Ганцевичах на территории частного деревообрабатывающего предприятия погиб рабочий. В обстоятельствах трагедии, которая произошла в конце мая, сейчас разбираются следователи.
По данным следствия, 56-летний подсобный рабочий занимался распилом древесины в цехе. Во время работы на циркулярном станке произошел обратный выброс доски прямо в грудь сотрудника. Полученная травма оказалась смертельной.