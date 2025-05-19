В Газе из-за атак Израиля за сутки погибли более 150 человек

По меньшей мере 151 человек погиб 18 мая в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на катарский телеканал Al Jazeera.

Телеканал отмечает, что 70 человек погибли в результате бомбардировок города Газа и районов на севере палестинского анклава.

Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил в воскресенье, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Гендельман отметил, что "наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа", нанося "точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции", а "за последнюю неделю авиация поразила сотни целей, уничтожив склады, туннели, позиции ракет и террористов" на территории анклава.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.