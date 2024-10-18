В Германии сгорела пожарная часть, потому что в ней не было пожарной сигнализации

Весьма ироничная ситуация произошла в Германии - там сгорела пожарная часть, потому что в ней не было пожарной сигнализации.

Отмечается, что открыли часть в 2023 году. Она позиционировалась как сверхсовременное здание, которое отвечает всем требованиям и стандартам. При этом проверка показала, что в здании не было ни сигнализации, ни систем пожаротушения.