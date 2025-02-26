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В Глусском районе мужчина случайно выстрелил себе в голову из самодельного ружья - и выжил
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Эта история о том, к чему может привести хвастовство.
В Глусском районе мужчина так демонстрировал другу самодельное ружье, что сам получил огнестрельное ранение, причем в голову.
Эксперты рассказали подробности инцидента, который произошел минувшей осенью. Женщина пришла домой и увидела сожителя на диване. Подумала, что тот пьян и просто спит, и не стала будить. Наутро она заметила на мужчине кровь. Уже в больнице врачи достали из головы потерпевшего пулю. Оказалось, он крутил пистолет возле головы - красовался перед приятелем, и произошел выстрел. Что примечательно, друг просто сбежал…