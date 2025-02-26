В Глусском районе мужчина случайно выстрелил себе в голову из самодельного ружья - и выжил

Эта история о том, к чему может привести хвастовство.

Эксперты рассказали подробности инцидента, который произошел минувшей осенью. Женщина пришла домой и увидела сожителя на диване. Подумала, что тот пьян и просто спит, и не стала будить. Наутро она заметила на мужчине кровь. Уже в больнице врачи достали из головы потерпевшего пулю. Оказалось, он крутил пистолет возле головы - красовался перед приятелем, и произошел выстрел. Что примечательно, друг просто сбежал…