В Гомеле такси въехало в светофор и опрокинулось, пострадал пассажир

Автомобиль такси опрокинулся в Гомеле после столкновения со светофором, пострадал пассажир, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, в субботу, 31 мая, около 17:00 31-летний водитель автомобиля такси "Фольксваген", двигаясь по ул. Ефремова в Гомеле, из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автомобиль совершил наезд на светофорный объект и опрокинулся.