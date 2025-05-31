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В Гомеле такси въехало в светофор и опрокинулось, пострадал пассажир

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Автомобиль такси опрокинулся в Гомеле после столкновения со светофором, пострадал пассажир, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, в субботу, 31 мая, около 17:00 31-летний водитель автомобиля такси "Фольксваген", двигаясь по ул. Ефремова в Гомеле, из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автомобиль совершил наезд на светофорный объект и опрокинулся.

В результате происшествия 47-летний пассажир такси доставлен в больницу для обследования. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ГомельЧП